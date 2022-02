Covid e movida, controlli della polizia locale a Napoli (Di sabato 12 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – La polizia locale di Napoli ha effettuato numerosi controlli sulle norme che regolano la “movida” cittadina, le violazioni al Codice della Strada e il rispetto delle misure di prevenzione sanitarie. Sul lungomare, nelle aree di Chiaia, al Vomero e nel centro storico sono stati effettuati 48 controlli a locali come bar, locali, pizzerie e ad attività imprenditoriali elevando 34 verbali per occupazione abusiva di suolo pubblico, assenza di autorizzazioni alla vendita e alla diffusione di musica e per la gestione dei rifiuti. Particolare attenzione è stata riservata per i luoghi che hanno registrato nei giorni scorsi attività di contrasto della Municipale agli abusi, come Borgo Marinari e via ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 12 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti– Ladiha effettuato numerosisulle norme che regolano la “” cittadina, le violazioni al CodiceStrada e il rispetto delle misure di prevenzione sanitarie. Sul lungomare, nelle aree di Chiaia, al Vomero e nel centro storico sono stati effettuati 48a locali come bar, locali, pizzerie e ad attività imprenditoriali elevando 34 verbali per occupazione abusiva di suolo pubblico, assenza di autorizzazioni alla vendita e alla diffusione di musica e per la gestione dei rifiuti. Particolare attenzione è stata riservata per i luoghi che hanno registrato nei giorni scorsi attività di contrastoMunicipale agli abusi, come Borgo Marinari e via ...

