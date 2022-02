Contagi giù del 43% e ricoveri nei limiti: le Marche ovviamente restano in zona arancione (Di sabato 12 febbraio 2022) ANCONA - Le Marche da quattro giorni ormai sono tornate ad avere valori da zona gialla, ieri addirittura su entrambi i parametri della saturazione ospedaliera per Covid , ma resteranno in arancione ... Leggi su corriereadriatico (Di sabato 12 febbraio 2022) ANCONA - Leda quattro giorni ormai sono tornate ad avere valori dagialla, ieri addirittura su entrambi i parametri della saturazione ospedaliera per Covid , ma resteranno in...

