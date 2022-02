Chelsea-Palmeiras, gol di Veiga su rigore: fallo di mano di Thiago Silva, interviene il Var (VIDEO) (Di sabato 12 febbraio 2022) Episodio da Var alla finale del Mondiale per Club tra Chelsea e Palmeiras in corso ad Abu Dhabi. Al minuto 62 l’arbitro Beath è stato richiamato al monitor dall’italiano Irrati per un tocco di mano di Thiago Silva in area di rigore. L’ex difensore di Milan e Psg salta a contrastare un avversario ma di fatto toglie il pallone dalla testa dell’attaccante con la mano. La review dura pochi secondi e l’arbitro assegna il penalty, con Veiga che dagli 11 metri spiazza Mendy e firma il pareggio del Palmeiras. IL VIDEO SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 12 febbraio 2022) Episodio da Var alla finale del Mondiale per Club train corso ad Abu Dhabi. Al minuto 62 l’arbitro Beath è stato richiamato al monitor dall’italiano Irrati per un tocco didiin area di. L’ex difensore di Milan e Psg salta a contrastare un avversario ma di fatto toglie il pallone dalla testa dell’attaccante con la. La review dura pochi secondi e l’arbitro assegna il penalty, conche dagli 11 metri spiazza Mendy e firma il pareggio del. ILSportFace.

