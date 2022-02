Calcio | Serie A 2022 | la Lazio si impone con forza | pareggio tra Inter e Napoli Successo per Venezia a Torino

(Di sabato 12 febbraio 2022) Treessanti match hanno caratterizzato il pomeriggio e la serata di oggi (sabato 12 febbraio) per quanto riguarda laA 2021-. L’unica affermazione netta è da parte della, reduce dalla pesantissima sconfitta in Coppa Italia contro il Milan. I biancocelesti hanno avuto la meglio per 3 a 0 in casa contro il Bologna che sin dal primo tempo era in svantaggio dopo aver subito la rete di Ciro Immobile sudi rigore. La superiorità è continuata nel resto dell’incontro con altri due sigilli ad opera di Mattia Zaccagni al 53° ed al 63° minuto. Molto più serrato il big match tra. Un tempo per uno egiusto dopo 90 minuti allo stadio Diego Armando Maradona: sono gli azzurri a partire meglio grazie al rigore di ...

... a segno con Mauro Bollino sudi rigore. (agg. di Claudio Franceschini) PARTITA IN ...00 presso lo stadio Erasmo Iacovone di Taranto, è valida per la ventiseiesima giornata del girone C di...... valida per la 25esima giornata diA. I granata recupereranno Bremer, che torna dopo aver ... Al momento, dunque, Torino dato per favorito, ma nelmai dire mai.Vittoria 2-1 in rimonta a Torino per il Venezia nel terzo anticipo della 25esima giornata di Serie A. I granata sono partiti forte e hanno sbloccato i conti dopo 5' con Brekalo, ma a cavallo ...Finisce qui! Dopo 104 lunghissimi minuti è il Venezia ad avere la meglio in trasferta sul campo del torino per 1-2. Partita incredibile, è successo di tutto! Reazione d'orgoglio degli uomini di ...