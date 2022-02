Bassetti | «Ho evitato gli stereotipi e cercato la bellezza oltre il genere»

(Di domenica 13 febbraio 2022) È standing ovation per Nel mio nome allo Zoo Palast, dove il pubblico berlinese ha accolto il regista e i personaggi principali con calore e partecipazione. «Il messaggio di questo film è chiaro: ognuno deve essere libero di scegliere che persona diventare» afferma Nicolòsul palco. C’è una forte emotività nell’aria e in sala c’è anche Matteo, il figlio del regista che ha ispirato il film, come spiegapoco dopo in un incontro con la stampa italiana: «L’innesco … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Bassetti evitato

Il Manifesto

leggi anche l'articolo > Green Pass,: "Se resta così in estate tutti in piazza" 'Agorà', ... l'obbligo andava stabilito dall'inizio e avremmomolti morti e molti problemi', aveva detto ...Nell'intervista al papa Fabio Fazio hale domande sugli abusi e altre questioni spinose. Si potrebbe pensare che i cattolici si ... Gualtiero, su indagini analoghe in Italia, ma anche ...Dopo la mia partecipazione a Zona Bianca di ieri dalla quale me ne sono andato per evitare di continuare ad ascoltare tesi e posizioni pericolose e talvolta folli - ha sottolineato Bassetti - ho ...Nel testo le parole del cardinal Bassetti precisano “che non vi è espressione di ... ottimo era l’impegno profuso per sostenere sempre la vita al fine di evitare che fosse troncata anzitempo, ...