Atletica, Marcell Jacobs: “Potevo fare meglio. Le ragazze mi hanno fomentato. Ora Lievin” (Di sabato 12 febbraio 2022) Marcell Jacobs è stato il protagonista assoluto di questa serata. Il campione olimpico sui 100 metri ha dato spettacolo in quel di Lodz (Polonia). La tappa Silver del World Indoor Tour ha stabilito il crono di 6.49 nei 60 metri piazzandosi a due centesimi dal record italiano Il fuoriclasse veneto ha registrato il terzo miglior crono del pianeta alle spalle solo del bahamense Terrence Jones (6?45) e l’americano Micah Williams (6?48). Secondo posto questa sera per lo statunitense Mike Rodgers (6?62) davanti al 22enne Chituru Ali (6?63). Il 27enne nativo di El Paso ha rilasciato alla stampa come riporta la FIDAL: “Sono abbastanza soddisfatto, si poteva fare di meglio. Sto ‘rosicando’ un po’ perché in finale ho voluto strafare. Ho forzato troppo la partenza. La seconda parte di gara, invece, mi è piaciuta parecchio. ... Leggi su oasport (Di sabato 12 febbraio 2022)è stato il protagonista assoluto di questa serata. Il campione olimpico sui 100 metri ha dato spettacolo in quel di Lodz (Polonia). La tappa Silver del World Indoor Tour ha stabilito il crono di 6.49 nei 60 metri piazzandosi a due centesimi dal record italiano Il fuoriclasse veneto ha registrato il terzo miglior crono del pianeta alle spalle solo del bahamense Terrence Jones (6?45) e l’americano Micah Williams (6?48). Secondo posto questa sera per lo statunitense Mike Rodgers (6?62) davanti al 22enne Chituru Ali (6?63). Il 27enne nativo di El Paso ha rilasciato alla stampa come riporta la FIDAL: “Sono abbastanza soddisfatto, si potevadi. Sto ‘rosicando’ un po’ perché in finale ho voluto stra. Ho forzato troppo la partenza. La seconda parte di gara, invece, mi è piaciuta parecchio. ...

Ultime Notizie dalla rete : Atletica Marcell Jacobs Atletica, Marcell Jacobs 3° al mondo sui 60 metri nel 2022. La lista dei tempi, comanda Terrence Jones Marcell Jacobs è dunque preceduto da due giovanissimi (classe 2002 e 2001). Il 27enne ha alzato il ritmo, peccato per la partenza non ottimale di ieri in Polonia, altrimenti staremmo parlando di ben ...

Atletica, Marcell Jacobs scalda il motore: vale il record europeo sui 60 metri! 6.49 di lusso, partenza da rivedere Il Messia dell'atletica italiana è stato molto chiaro nelle dichiarazioni ... Marcell Jacobs è forse un po' troppo severo con se stesso,...

