Amici | cantante ha fatto coming out in diretta | “Sono fidanzato con un uomo”

(Di sabato 12 febbraio 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.ha dato una grande vetrina al. Ora, in un’intervista, ha annunciato la sua relazione. Ecco il suoout. La scuola diha dato spazio a tanti interpreti talentuosi. La scorsa edizione è stata caratterizzata da tanti cantanti, da Sangiovanni fino ad Aka7even. Ma anche Leonardio Lamacchia ha stupito e non poco.

Advertising

milly_carlucci : Cari amici è possibile votare il vostro Cantante Mascherato preferito sui profili ufficiali @IlCantanteRai1 Appun… - DonnaGlamour : Chi è Alessandro Rina, cantante di Amici 2021 - Checco_01 : RT @milly_carlucci: Cari amici è possibile votare il vostro Cantante Mascherato preferito sui profili ufficiali @IlCantanteRai1 Appuntame… - tizianamirti : @_lavispateresa_ No tesoro non scherziamo li ci sono tutti ballerini professionisti ,ci sono 2 amici di mio figlio… - amnesiqc : ho iniziato a guardare il cantante mascherato solo perché mi faceva ridere la pubblicità ed ora mi ritrovo morta su… -

Ultime Notizie dalla rete : Amici cantante

ComingSoon.it

Da un anno all'altro ladai capelli rossi ha mostrato un fisico differente, con 15 chili ...- afferma la nutrizionista - come ad esempio andare al pub oppure fare un'apericena con gli. ......infatti è il coreografo di un altro successo di Rai Uno come IlMascherato. Todaro è stato chiamato da Maria de Filippi a giudicare una delle ultime sfide tra ballerini del serale di...Il Cantante Mascherato: durante la prima puntata dello show di ... In effetti l’aquila ha duettato con Morgan e i due sono molto amici. In ogni caso quella della giurata è stata solo una delle tante ...Dopo Sanremo è tornato dalle sue parti ed è stato accolto con tantissimo affetto, sia dagli amici che dai proprietari dei ristoranti che lo hanno ospitato. Il cantante due sere fa ha festeggiato il ...