Alleluia | è risorta la tv

(Di sabato 12 febbraio 2022) Mentre Netflix crolla in Borsa, e calano pure le nascite e il desiderio sessuale, e s’agita lo spettro di un’Europa senza gas ma soprattutto senza Instagram e Facebook, qui celebriamo il gran ritorno della tv generalista con le sue antiche abitudini. Veniamo infatti da quindici giorni incollati alla televisione più boomer che ci sia, in un’escalation di audience e share: prima le maratone per la seconda stagione di Mattarella (anticipate dal messaggio di fine anno più visto di sempre), quindi una settimana di Sanremo, poi il Papa da Fazio. La morte, sempre annunciata, sempre rimandata, di quel vecchio modo di intendere la televisione (tutti insieme, davanti a uno schermo e a un palinsesto fisso) non arriverà mai. E’ la catarsi della diretta. Un bisogno e un desiderio di partecipazione collettiva profondi. Si sta sui social per vedere la tv, si vede la tv per stare sui social. Anche ...