Agente 007 – La morte può attendere: l'ultima volta di Pierce Brosnan nei panni di James Bond (Di sabato 12 febbraio 2022) Sabato 12 febbraio 2022 nella prima serata di Rete 4 va in onda un altro appuntamento con il ciclo Il mio nome è Bond che per la prima volta nella storia della nostra televisione sta riportando sul piccolo schermo ed in maniera consecutiva l'intera sarà dedicata all'Agente segreto più famoso del cinema. La ventesima pellicola dal titolo di Agente 007 – La morte può attendere mostra la quarta ed ultima partecipazione di Pierce Brosnan nei panni di James Bond per una nuova avventura nella quale l'Agente se la dovrà vedere con un losco traditore. Sarà infatti una talpa a far saltare la sua copertura facendolo catturare, così lo 007 dovrà riabilitarsi rintracciandola e smascherandola una ...

