Ucraina | ultimatum Kiev a Mosca

(Adnkronos) – ultimatum dell'Ucraina alla Russia. Se entro 48 ore Mosca non fornirà spiegazioni dettagliate sulla natura delle esercitazioni militari in corso a ridosso dei confini del Paese, Kiev si rivolgerà ai Paesi Osce per convocare una riunione straordinaria dell'Organizzazione. "Abbiamo ufficialmente innescato il meccanismo per la riduzione dei rischi previsto dal paragrafo III del Documento di Vienna (un accordo dell'Osce per il controllo degli armamenti convenzionali, ndr), e richiesto alla Russia di fornire spiegazioni dettagliate delle sue attività militari nelle regioni adiacenti al territorio del nostro Paese e in quelli occupati provvisoriamente, ha scritto in un tweet, il ministro degli Esteri ucraino, Dmitro Kuleba. "Secondo il documento di Vienna, la Russia ha il dovere di fornire spiegazioni ...

