Suicidio assistito, deciso il farmaco per Mario: ora può scegliere quando morire (Di venerdì 11 febbraio 2022) Il 43enne marchigiano, tetraplegico da dieci anni, ha vinto la sua battaglia dopo 16 mesi dalla sentenza della Corte Costituzionale. L’indicazione della commissione medica, dopo lo stop dell’Azienda ospedaliera. L’associazione Coscioni: «Svolta storica» Leggi su corriere (Di venerdì 11 febbraio 2022) Il 43enne marchigiano, tetraplegico da dieci anni, ha vinto la sua battaglia dopo 16 mesi dalla sentenza della Corte Costituzionale. L’indicazione della commissione medica, dopo lo stop dell’Azienda ospedaliera. L’associazione Coscioni: «Svolta storica»

