Suicidio assistito: deciso il farmaco per Mario (Di venerdì 11 febbraio 2022) Una commissione multidisciplinare di esperti, istituita dall’Azienda Sanitaria Unica Regionale, ha deciso che è corretto l’uso del Tiopentone per Mario, 44enne tetraplegico di origini marchigiane. L’uomo aveva ingaggiato una battaglia legale con l’ASUR per l’applicazione della sentenza della Consulta Cappato-Dj Fabo. Si parla di una svolta storica per il Suicidio assistito. Si tratta di una svolta storica per il Suicidio assistito Il protagonista della vicenda è un uomo rimasto tetraplegico in seguito a un incidente. Il Comitato Etico Regionale aveva individuato in Mario le condizioni richieste dalla sentenza della Corte Costituzionale per il Suicidio assistito. Tuttavia, mancava la decisione relativa alla scelta del ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 11 febbraio 2022) Una commissione multidisciplinare di esperti, istituita dall’Azienda Sanitaria Unica Regionale, hache è corretto l’uso del Tiopentone per, 44enne tetraplegico di origini marchigiane. L’uomo aveva ingaggiato una battaglia legale con l’ASUR per l’applicazione della sentenza della Consulta Cappato-Dj Fabo. Si parla di una svolta storica per il. Si tratta di una svolta storica per ilIl protagonista della vicenda è un uomo rimasto tetraplegico in seguito a un incidente. Il Comitato Etico Regionale aveva individuato inle condizioni richieste dalla sentenza della Corte Costituzionale per il. Tuttavia, mancava la decisione relativa alla scelta del ...

Advertising

LaStampa : Suicidio assistito, svolta storica: via libera al farmaco per Mario - HuffPostItalia : 'Si comincia con l'eutanasia, si finisce col suicidio assistito per i bambini'. Lo dice Pillon, eh. - shineelite2 : RT @fattoquotidiano: Suicidio assistito, deciso il farmaco per Mario: “Nuova svolta storica dopo 16 mesi di azioni legali per far rispettar… - Aisha64417632 : RT @fattoquotidiano: Suicidio assistito, deciso il farmaco per Mario: “Nuova svolta storica dopo 16 mesi di azioni legali per far rispettar… - cristinapasque : RT @fattoquotidiano: Suicidio assistito, deciso il farmaco per Mario: “Nuova svolta storica dopo 16 mesi di azioni legali per far rispettar… -