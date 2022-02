Steve McManaman …

Leggi su glieroidelcalcio

(Di venerdì 11 febbraio 2022) GLIEROIDELCALCIO.COM (Antonio Capotosto) – Ha fatto parte anche lui del Real ‘galactico’. Con i blancos ha conquistato due volte la Champions League, la prima andando anche a segno e la seconda subentrando a gara in corso.è nato l’11 febbraio 1972 e nel ’99 si trasferiva a Valdebebas da Liverpool, dove è venuto al mondo. Con i Reds ha festeggiato una FA Cup e una Coppa di Lega. Nel 2003 dopo l’esperienza madridista tornava in patria, al Manchester City. L’ultima presenza nella competizione ‘dalle grandi orecchie’ il 14 maggio di diciannove anni fa, al Delle Alpi contro la Juventus. Oltre trecento presenze tra First Division e Premier League. Il 12 febbraio 1997, giorno successivo al suo venticinquesimo compleanno, affrontava con la maglia dei ‘Tre Leoni’ l’Italia di Cesare Maldini. L'articolo proviene da Gli Eroi del Calcio.