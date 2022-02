Spray al peperoncino in scuola parrucchieri,25 intossicati (Di venerdì 11 febbraio 2022) Venticinque studentesse di una scuola di estetica e acconciatura di Verona sono finite in ospedale per un'intossicazione da Spray al peperoncino che sarebbe stato irrorato da una allieva di 14 anni ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 11 febbraio 2022) Venticinque studentesse di unadi estetica e acconciatura di Verona sono finite in ospedale per un'intossicazione daalche sarebbe stato irrorato da una allieva di 14 anni ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Verona, spray al peperoncino in una scuola: 25 intossicati | Trovata l'autrice del gesto, è una 14enne #verona… - RADIOBRUNO1 : La presunta responsabile sarebbe già stata individuata ?? #Verona #scuola #spraypeperoncino #emergenza #RadioBruno… - AnsaVeneto : Spray al peperoncino in scuola parrucchieri,25 intossicati. Autrice gesto una studentessa di 14 anni #ANSA - AnsaVeneto : Spray al peperoncino in scuola parrucchieri,13 intossicati. Uno grave ricoverato in ospedale Verona #ANSA -