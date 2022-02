Sileri | “Visti i dati non c’è ragione per mantenere lo stato d’emergenza”

(Di venerdì 11 febbraio 2022) ROMA – “Osservando i numeri delle ultime settimane, non c’èperdi emergenza” per Covid-19 oltre il 31 marzo. Lo ha detto il sottosegretario alla Salute Pierpaolo, ospite di ‘TimeLine’ su Sky Tg24. “Progressivamente, come fanno altri Paesi e come fa l’Italia, si tornerà alla normalità”, ha poi aggiunto. L'articolo L'Opinionista.

Ore 15.44 - Il sottosegretario alla Salute: "i dati non c'è alcuna ragione per mantenere lo stato di emergenza" "Osservando i numeri delle ultime settimane, non c'è ragione per mantenere ...Ma sembra,i risultati, che lui sdegnoso abbia acceso lo stereo e messo a palla " Non amarmi "... Ma prontamente ha mandato in tva dire l'unica frase che è autorizzato a pronunciare : " ...A fine marzo però non escludiamo una revisione per gli asintomatici», ha detto il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri. Per alcuni una buona notizia; per altri, pessima. Metti mi piace su ...Il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri, si sbilancia affermando "che anche noi ... secondo cui il "lunedì in cui il Parlamento tornerà a riunirsi", ossia il 21 febbraio, "visti i dati ...