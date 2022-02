Sci alpino, Federica Brignone ed Elena Curtoni steccano il superG. Lara Gut-Behrami campionessa olimpica (Di venerdì 11 febbraio 2022) Fa festa la Svizzera e piange l’Italia nel superG femminile delle Olimpiadi di Pechino 2022. Lara Gut-Behrami si mette al collo la sua prima medaglia d’oro olimpica della carriera e regala anche il primo titolo alla sua nazione in questa specialità. La nativa di Sorengo era considerata la principale favorita e non ha deluso le aspettative su un tracciato molto semplice, senza alcuna vera difficolta e anche abbastanza breve (1’13”51 il miglior tempo). Gut ha fatto la differenza nella parte alta, dove nessuna ha saputo tenere le sue linee. Sempre molto stretta sui pali, poche curve e molta velocità da portarsi dietro per la parte finale di puro scorrimento, nella quale l’elvetica ha perso qualche decimo nei confronti di alcune avversarie. Tra queste c’è l’austriaca Mirjam Puchner, che si prende la medaglia d’argento, ... Leggi su oasport (Di venerdì 11 febbraio 2022) Fa festa la Svizzera e piange l’Italia nelfemminile delle Olimpiadi di Pechino 2022.Gut-si mette al collo la sua prima medaglia d’orodella carriera e regala anche il primo titolo alla sua nazione in questa specialità. La nativa di Sorengo era considerata la principale favorita e non ha deluso le aspettative su un tracciato molto semplice, senza alcuna vera difficolta e anche abbastanza breve (1’13”51 il miglior tempo). Gut ha fatto la differenza nella parte alta, dove nessuna ha saputo tenere le sue linee. Sempre molto stretta sui pali, poche curve e molta velocità da portarsi dietro per la parte finale di puro scorrimento, nella quale l’elvetica ha perso qualche decimo nei confronti di alcune avversarie. Tra queste c’è l’austriaca Mirjam Puchner, che si prende la medaglia d’argento, ...

