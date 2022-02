Riforma giustizia, la conferenza stampa del governo sulle novità introdotte nel Csm e nell’ordinamento (Di venerdì 11 febbraio 2022) Il Consiglio dei Ministri ha approvato la Riforma del Csm e dell’ordinamento giudiziario; il consenso è stato unanime e le novità introdotte sono importanti. Il Cdm è stato convocato per questa mattina alle 11 e si è concluso intorno alle 14 ed è stato preceduto da un incontro tra il Presidente del Consiglio Draghi, il Guardasigilli Marta Cartabia e i capi delegazione delle forze di maggioranza, per sciogliere i nodi della Riforma sull’organo di autogoverno della magistratura. Tra le norme approvate anche il divieto di esercitare funzioni di giudice o pm mentre si ricoprono incarichi di governo a tutti i livelli. La Riforma è stata presentata in conferenza stampa alla presenza del Presidente del Consiglio e della ministra Cartabia. ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 11 febbraio 2022) Il Consiglio dei Ministri ha approvato ladel Csm e dell’ordinamento giudiziario; il consenso è stato unanime e lesono importanti. Il Cdm è stato convocato per questa mattina alle 11 e si è concluso intorno alle 14 ed è stato preceduto da un incontro tra il Presidente del Consiglio Draghi, il Guardasigilli Marta Cartabia e i capi delegazione delle forze di maggioranza, per sciogliere i nodi dellasull’organo di autodella magistratura. Tra le norme approvate anche il divieto di esercitare funzioni di giudice o pm mentre si ricoprono incarichi dia tutti i livelli. Laè stata presentata inalla presenza del Presidente del Consiglio e della ministra Cartabia. ...

