Ravenna, portò la figlia a fare un finto vaccino: padre no vax perde la potestà (Di venerdì 11 febbraio 2022) La misura è stata adottata in via temporanea e urgente, non impedisce all'uomo di vedere la figlia, ma gli vieta di prendere decisioni su di lei 'anche e anzitutto in materia di salute'. Si è ora in ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 11 febbraio 2022) La misura è stata adottata in via temporanea e urgente, non impedisce all'uomo di vedere la, ma gli vieta di prendere decisioni su di lei 'anche e anzitutto in materia di salute'. Si è ora in ...

La misura è stata adottata in via temporanea e urgente, non impedisce all'uomo di vedere la figlia, ma gli vieta di prendere decisioni su di lei 'anche e anzitutto in materia di salute'. Si è ora in ...