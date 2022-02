Presentati i nuovi bus di Autolinee, 4 sono ad Arezzo (Di venerdì 11 febbraio 2022) Arezzo, 11 febbraio 2022 - Presentata questa mattina al deposito di Peretola una prima tranche di autobus urbani, acquistati da Autolinee Toscane, l'azienda che gestisce il servizio di trasporto ... Leggi su lanazione (Di venerdì 11 febbraio 2022), 11 febbraio 2022 - Presentata questa mattina al deposito di Peretola una prima tranche di autobus urbani, acquistati daToscane, l'azienda che gestisce il servizio di trasporto ...

Advertising

Nazione_Arezzo : Presentati i nuovi bus di Autolinee, 4 sono ad Arezzo - controradio : ?? Trasporti in Toscana: presentati i nuovi bus urbani - NewsDigitali : Durante l'evento Galaxy Unpacked, Samsung ha presentato le ultime novità in ambito smartphone e tablet. Ovviamente… - AnsaBasilicata : Bardi: 'Transizione digitale per una rivoluzione sanitaria'. Presentati i nuovi indirizzi per il piano della Region… - MDiretta : Messina, nuovi bus, defibrillatori a bordo e nuove divise, ATM S.p.A. si rifà il look [FOTO] Sono stati presentati… -