Pechino, altre due medaglie per l'Italia: Wierer nel biathlon e Ghiotto nel pattinaggio (Di venerdì 11 febbraio 2022) Arrivano due medaglie di bronzo per l'Italia. L'azzurro Davide Ghiotto ha conquistato la medaglia di bronzo nella gara di pattinaggio veloce 10.000 metri dei Giochi di Pechino. Con l'oro è andato allo svedese Van der Poel, l'argento all'olandese Roest. Subito dopo l'azzurra Dorothea Wierer ha conquistato la medaglia di bronzo nella gara dei 7,5 km sprint donne di biathlon. L'oro è andato alla norvegese Roeiseland, argento alla svedese Oeberg. l'Italia tocca quota dieci medaglie, eguagliato il totale di PyeongChang. Italia a quota 10 medaglie. Sfuma il sogno della Brignone Sfuma invece il sogno a cinque cerchi per Federica Brignone. L'azzurra, leader di coppa del mondo di SuperG, ha chiuso al settimo posto la prova ...

