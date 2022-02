Pechino 2022 | prima prova discesa femminile con Goggia domani in tv | orario e diretta streaming

(Di venerdì 11 febbraio 2022) Manca sempre meno allacronometrata dellaliberadi sci alpino ai Giochi Olimpici di. Le velociste sono pronte a tornare sulla neve del Yanqing National Alpine Skiing Centre per lasessione di prove in vista della gara di. Grande attesa per rivedere sugli sci Sofia, che dopo aver rinunciato al super-Ga recuperare dall’infortunio in un’autentica corsa contro il tempo. L’appuntamento è per le ore 4.00 italiane (11.00 locali) di sabato 12 febbraio. Di seguito, le informazioni per seguire inlacronometrata. IL PROGRAMMA GIORNO PER GIORNO GLI ITALIANI IN GARA GIORNO PER GIORNO I ...

Advertising

Eurosport_IT : 10 dicembre 2021: Visintin cade a Montafon, portato via in elicottero con frattura al gomito e trauma cranico ?? 10… - Eurosport_IT : Attenzione ai sogni che fate, potrebbero avverarsi. O addirittura sorprendervi ?? A 14 anni, Stefania Constantini… - RaiSport : #Pechino2022. Il CIO chiede la squalifica di Kamila Valieva. L'agenzia indipendente antidoping a Pechino, conferma… - sportal_it : Pechino 2022, SuperG: male la Brignone, trionfano le svizzere - lifestyleblogit : Pechino 2022, superG femminile: oro alla Svizzera, Brignone chiude settima - -

Ultime Notizie dalla rete : Pechino 2022

AGI - Il doping irrompe ai Giochi olimpici invernali die al centro della bufera è ancora una volta lo sport russo . Il talento del pattinaggio di figura, Kamila Valieva, 15 anni, originaria di Kazan nella Repubblica del Tatarstan, è positiva ...DIRETTA SUPER - G FEMMINILE OLIMPIADI: MEDAGLIA PER LE AZZURRE? La diretta del super - G femminile delle Olimpiadisarà per l'Italia una delle gare in assoluto più attese in questi Giochi invernali, perché ...Arianna Fontana torna in pista oggi, venerdì 11 febbraio, per le gare di short track 1000 metri dopo aver conquistato la medaglia d’oro nei 500 metri. Gare in programma a partire dalle ore 12:00 ...(OA Sport) L’appuntamento è per le ore 2.05 italiane di venerdì 11 febbraio. COME SEGUIRE LA SFIDA IN TV. RISULTATI E CLASSIFICHE. IL CALENDARIO DELL’ITALIA. IL REGOLAMENTO. PECHINO 2022: IL PROGRAMMA ...