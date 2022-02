Olimpiadi Pechino 2022 | le speranze di medaglia dell’Italia Borsino e percentuali sabato 12 febbraio

Leggi su oasport

(Di venerdì 11 febbraio 2022)DIITALIA12SNOWBOARD Ore 3.50: finale snowboard a coppie miste L’ora del riscatto per Michela Moioli? Omar Visintin avrà due compiti: non commettere errori e non perdere più di tanto dai primi. A quel punto toccherà alla bergamasca scatenarsi. La portabandieraavrà il dente avvelenato dopo aver mancato lanella sua gara. Il destino le offre una seconda possibilità, perché questa competizione è stata introdotta ai Giochi proprio in questa edizione. Le rivali più accreditate? Su tutte Canada e Stati Uniti, ma anche la Francia non va sottovalutata.diMichela Moioli-Omar Visintin 70% BIATHLON Ore 10.00: 10 km sprint uomini Siamo sinceri, se ...