"Oggi era visibilmente alterto". Giannini, nonno Draghi è finito: finirà in disgrazia | Video (Di venerdì 11 febbraio 2022) "Oggi Mario Draghi era visibilmente alterato". Massimo Giannini, ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo su La7, commenta la prima conferenza stampa del premier dopo la partita del Quirinale, che lo ha visto "pugnalato" dai partiti della sua maggioranza che hanno preferito confermare Sergio Mattarella piuttosto che "promuovere" SuperMario. "La fase del nonno al servizio delle Istituzioni è finita?", domanda maliziosa la Gruber. "Sì, e perdonatemi l'espressione un po' corriva, siamo passati a SuperMario 2 la vendetta, perché di questo Oggi si è trattato", risponde il direttore della Stampa strappando il sorriso agli ospiti in studio. "Dottor Bernabè - prosegue rivolgendosi al supermanager Franco Bernabè, seduto di fianco a lui -, lei lo ha visto. Draghi è ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 11 febbraio 2022) "Marioeraalterato". Massimo, ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo su La7, commenta la prima conferenza stampa del premier dopo la partita del Quirinale, che lo ha visto "pugnalato" dai partiti della sua maggioranza che hanno preferito confermare Sergio Mattarella piuttosto che "promuovere" SuperMario. "La fase delal servizio delle Istituzioni è finita?", domanda maliziosa la Gruber. "Sì, e perdonatemi l'espressione un po' corriva, siamo passati a SuperMario 2 la vendetta, perché di questosi è trattato", risponde il direttore della Stampa strappando il sorriso agli ospiti in studio. "Dottor Bernabè - prosegue rivolgendosi al supermanager Franco Bernabè, seduto di fianco a lui -, lei lo ha visto.è ...

Advertising

ItaliaTeam_it : ?????????????????????????????????????? ?? Si era infortunato a dicembre, non ha mollato, oggi è sul podio olimpico! #ItaliaTeam |… - AlexBazzaro : Per anni la Costituzione era intoccabile. Guai anche solo a parlarne. Il Parlamento un luogo sacro inviolabile. Og… - francescocosta : Oggi su Morning: viviamo nell’era delle premesse necessarie; si dice stia arrivando una 'operazione empatia' di Dra… - Lucajj3 : RT @LucioMalan: L’annuncio trionfale del “novax morto di Covid” era falso. Era vaccinato, e aveva altre gravi patologie. Ma Latina Oggi ha… - venetolink : RT @gppwood: Oggi mia moglie positiva al covid,per problemi pregressi e quindi di precauzione,è andata in ospedale a Padova a fare il tratt… -