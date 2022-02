“Non ci provi nemmeno”. GF Vip, Delia Duran disintrega Alex Belli. Per lui si mette male (Di venerdì 11 febbraio 2022) Ormai è ufficiale da giorni, il baldo ed estenuante Alex Belli il prossimo lunedì 14 febbraio rientrerà nella sua adorata casa del GF Vip 6. Un luogo ed un contesto in cui, fossero state le edizioni precedenti, non avrebbe potuto guardare neanche col binocolo, perché è stato squalificato, non eliminato. Ma Delia Duran e Soleil Sorge dovranno sorbirselo. Inoltre, come rivelato in diretta, Durante la 40esima puntata del GF Vip 6, da Alfonso Signorini e poi confermato dal giornalista Gabriele Parpiglia a Casa Chi, Alex Belli sta affrontando la quarantena per stabilirsi ben due settimane in quel di Cinecittà con l’obbiettivo di riconquistare la ‘moglie’ (o Soleil Sorge?). Però Delia Duran non ci pensa proprio. GF Vip, ... Leggi su tuttivip (Di venerdì 11 febbraio 2022) Ormai è ufficiale da giorni, il baldo ed estenuanteil prossimo lunedì 14 febbraio rientrerà nella sua adorata casa del GF Vip 6. Un luogo ed un contesto in cui, fossero state le edizioni precedenti, non avrebbe potuto guardare neanche col binocolo, perché è stato squalificato, non eliminato. Mae Soleil Sorge dovranno sorbirselo. Inoltre, come rivelato in diretta,te la 40esima puntata del GF Vip 6, da Alfonso Signorini e poi confermato dal giornalista Gabriele Parpiglia a Casa Chi,sta affrontando la quarantena per stabilirsi ben due settimane in quel di Cinecittà con l’obbiettivo di riconquistare la ‘moglie’ (o Soleil Sorge?). Perònon ci pensa proprio. GF Vip, ...

Advertising

AngeloCiocca : #Lamorgese non ha dubbi: le violenze a #Milano ?? Non si provi ad associarle all' #IMMIGRAZIONE !! Peccato che gli… - GianpieroScanu : @MizStemiz @meb Perché non provi ad entrare nel merito del tweet? Non sei all’altezza ? - maferra : @GiovanniToti ma non provi vergogna ? viscido - Giada70587448 : RT @DDadaumpa: Baru : fuori da qui una botta te la do così ti preparo per il prossimo visto che il mio cuore è chiuso. Sempre Baru: che… - DDadaumpa : Baru : fuori da qui una botta te la do così ti preparo per il prossimo visto che il mio cuore è chiuso. Sempre… -