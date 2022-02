Noi occidentali, difensori della democrazia ma non a casa nostra (Di venerdì 11 febbraio 2022) di Roberto Iannuzzi * Uno strano fenomeno di dissonanza cognitiva attanaglia l’Occidente. Ci ergiamo a difensori della democrazia contro il prepotente ritorno di “regimi autoritari” come Russia e Cina, ma i nostri governi non fanno nulla per difendere i valori democratici a casa nostra. Lo scorso dicembre Joe Biden, presidente del paese leader del “mondo libero”, ha convocato un “Vertice per la democrazia” che riuniva capi di governo, esponenti della società civile, e l’immancabile settore privato, per “definire un’agenda di rinnovamento democratico e fronteggiare, attraverso un’azione collettiva, le maggiori minacce che incombono sulle democrazie di oggi”. L’impressione che l’evento ha suscitato, tuttavia, è quella di un maldestro tentativo di mettere insieme un ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 11 febbraio 2022) di Roberto Iannuzzi * Uno strano fenomeno di dissonanza cognitiva attanaglia l’Occidente. Ci ergiamo acontro il prepotente ritorno di “regimi autoritari” come Russia e Cina, ma i nostri governi non fanno nulla per difendere i valori democratici a. Lo scorso dicembre Joe Biden, presidente del paese leader del “mondo libero”, ha convocato un “Vertice per la” che riuniva capi di governo, esponentisocietà civile, e l’immancabile settore privato, per “definire un’agenda di rinnovamento democratico e fronteggiare, attraverso un’azione collettiva, le maggiori minacce che incombono sulle democrazie di oggi”. L’impressione che l’evento ha suscitato, tuttavia, è quella di un maldestro tentativo di mettere insieme un ...

