“Lo devi sapere”. GF Vip, per Miriana Trevisan messaggio aereo devastante. C’è il nome di Biagio (Di venerdì 11 febbraio 2022) Momento tutt’altro che positivo per Miriana Trevisan al ‘GF Vip’. A renderla triste e sicuramente non entusiasta è stato un messaggio dal cielo, inviato da chi le vuole bene. Un vero e proprio avvertimento, che ha preoccupato anche i fan della showgirl. Dopo aver letto attentamente il contenuto del messaggio trasportato da un aereo, ha immediatamente reagito e parlato di questo episodio sia con Gianluca Costantino, uno dei nuovi arrivati, che con Manila Nazzaro. A proposito di velivoli, Miriana Trevisan non è stata l’unica a ricevere dei messaggi. Infatti, è stata indirizzata una frase a Delia Duran: “Delia sei l’unica donna della mia vita”. Accompagnata, tuttavia, da un gesto importante. Sembra sia stato lo stesso Alex Belli a pilotare l’aereo per ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 11 febbraio 2022) Momento tutt’altro che positivo peral ‘GF Vip’. A renderla triste e sicuramente non entusiasta è stato undal cielo, inviato da chi le vuole bene. Un vero e proprio avvertimento, che ha preoccupato anche i fan della showgirl. Dopo aver letto attentamente il contenuto deltrasportato da un, ha immediatamente reagito e parlato di questo episodio sia con Gianluca Costantino, uno dei nuovi arrivati, che con Manila Nazzaro. A proposito di velivoli,non è stata l’unica a ricevere dei messaggi. Infatti, è stata indirizzata una frase a Delia Duran: “Delia sei l’unica donna della mia vita”. Accompagnata, tuttavia, da un gesto importante. Sembra sia stato lo stesso Alex Belli a pilotare l’per ...

Advertising

Inter : ?? | NUMBERS powered by @StarCasinoSport La partita che tiene con il fiato sospeso una città intera ??? Pensi di es… - just_ludo : se gioite per l'uscita di UNA QUALSIASI PERSONA vi dovete fare schifo, perchè quei ragazzi lì dentro stanno vivendo… - DeFi_Italia : Continuano a nascere protocolli su Fantom. Questa volta Damicale, ci parla di ProtoFi. Ecco cosa devi sapere:… - cenciokcab : ma è tipo la cosa più bella sapere che c’è una persona che si sente così tanto a suo agio con te, che problemi devi… - GeneraleDesaix : @JacopoPizzi @ProfCampagna Allora aspetta che arriva uno che ti dice che si sente una sedia e per dimostrargli risp… -

Ultime Notizie dalla rete : devi sapere Superbonus 110%: torna la cessione del credito! Nuove regole Bene, devi sapere che la Legge di Bilancio 2022 stabilisce che i Bonus Edilizi possono essere sfruttati in tre modi: detrazione fiscale, cessione del credito e sconto in fattura. Ebbene, per tutti ...

Baldini: 'Il Palermo ha sempre fatto la prestazione. Silipo? Tutti avranno spazio' È molto facile da capire, ma in campo questa lettura devi farla in un secondo e io sto spiegando ai ... ORE 16.09 - 'Cambio modulo? Una squadra deve sapere cambiare anche a seconda dell'avversario'. ORE ...

Covid, viaggiare in Europa: tutto quello che bisogna sapere dal Green pass ai tamponi Sky Tg24 Bene,che la Legge di Bilancio 2022 stabilisce che i Bonus Edilizi possono essere sfruttati in tre modi: detrazione fiscale, cessione del credito e sconto in fattura. Ebbene, per tutti ...È molto facile da capire, ma in campo questa letturafarla in un secondo e io sto spiegando ai ... ORE 16.09 - 'Cambio modulo? Una squadra devecambiare anche a seconda dell'avversario'. ORE ...