LIVE Skeleton femminile, Olimpiadi 2022 in DIRETTA: prima la canadese Rahneva. Troppi errori per Margaglio: ritardo pesante (Di venerdì 11 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3.58: Tra le prime a partire nella seconda manche l’azzurra Margaglio, che ha commesso qualche errore di troppo nella prima parte di gara e ha accumulato 81 centesimi di ritardo, chiudendo al 17mo posto 3.56: Dopo la prima manche guida a sorpresa la canadese Rahneva con soli 2 centesimi di vantaggio sulla australiana Narracott e 23 centesimi sulla cinese Zhao 3.53: Tra pochi minuti il via della seconda manche di Skeleton femminile 3.26: Per il momento è tutto l’appuntamento per la seconda manche è alle 4.00 3.25: Questa la classifica al termine della prima manche: 1 CAN Rahneva Mirela 1:02.03 2 AUS NARRACOTT Jaclyn 1:02.05 +0.02 3 CHN ZHAO Dan ... Leggi su oasport (Di venerdì 11 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA3.58: Tra le prime a partire nella seconda manche l’azzurra, che ha commesso qualche errore di troppo nellaparte di gara e ha accumulato 81 centesimi di, chiudendo al 17mo posto 3.56: Dopo lamanche guida a sorpresa lacon soli 2 centesimi di vantaggio sulla australiana Narracott e 23 centesimi sulla cinese Zhao 3.53: Tra pochi minuti il via della seconda manche di3.26: Per il momento è tutto l’appuntamento per la seconda manche è alle 4.00 3.25: Questa la classifica al termine dellamanche: 1 CANMirela 1:02.03 2 AUS NARRACOTT Jaclyn 1:02.05 +0.02 3 CHN ZHAO Dan ...

