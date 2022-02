L’autogol del Riformista contro Report | pubblica un dossier con audio manipolato su cui si è già espresso un tribunale

Leggi su open.online

(Di venerdì 11 febbraio 2022) Uno scivolone a dir poco spiacevole per il giornale diretto da Piero Sansonetti. Questa mattina, 11 febbraio, come anticipato ieri sera nella versione online, Ilhato un articolo intitolato Ecco Ranucci: fatture false, latitanti,di fango e super 007 molto amici. Il quotidiano ha detto di essere in grado di rivelare come il giornalismo die quello del suo autore e conduttore, Sigfrido Ranucci, siano in realtà basati su «Fatture false, 007 e latitanti». Peccato che i documenti che rappresentano la prova regina dell’articolo siano in realtà provenienti da un’attività diaggio nei confronti proprio di Ranucci per la quale l’ex sindaco di Verona Flavio Tosi è già stato ritenuto responsabile. Unha già ricostruito, peraltro ben sei anni ...