La Brexit dalla ricerca dell'Ue (Di venerdì 11 febbraio 2022) La ricerca doveva essere uno dei pochi settori esclusi dalla Brexit. E invece il governo di Boris Johnson potrebbe essere costretto a prendere la decisione di non partecipare al programma di ricerca dell'Unione europea, Horizon Europe, rinnegando l'impegno assunto al momento della firma dell'accordo post Brexit di permettere alle università e ai ricercatori britannici di continuare a beneficiare delle collaborazioni e dei finanziamenti comunitari. La posta in gioco vale 95,5 miliardi di euro di finanziamenti previsti da Horizon Europe nei prossimi sette anni. Ma ora Londra è tentata di lanciare un suo programma di ricerca con Stati Uniti, Svizzera e Israele.Tra poche settimane dovrebbero essere ...

