Keita Baldé, dalla Coppa d’Africa al Cagliari: “Ancora più carico per la salvezza” (Di venerdì 11 febbraio 2022) L'attaccante è reduce dal successo col Senegal nel torneo ed è pronto a rituffarsi nella causa dei sardi in lotta per non retrocedere Leggi su itasportpress (Di venerdì 11 febbraio 2022) L'attaccante è reduce dal successo col Senegal nel torneo ed è pronto a rituffarsi nella causa dei sardi in lotta per non retrocedere

Advertising

CagliariCalcio : Nel nostro #giovedì ?? ?? #Keita ad Asseminello ?? #Zappa in gruppo ???? - Marozik_Jr : RT @CagliariCalcio: Nel nostro #giovedì ?? ?? #Keita ad Asseminello ?? #Zappa in gruppo ???? - mbarodu : RT @CagliariCalcio: Nel nostro #giovedì ?? ?? #Keita ad Asseminello ?? #Zappa in gruppo ???? - fvdelljr : RT @CagliariCalcio: Nel nostro #giovedì ?? ?? #Keita ad Asseminello ?? #Zappa in gruppo ???? - BakhdadDjii : RT @CagliariCalcio: Nel nostro #giovedì ?? ?? #Keita ad Asseminello ?? #Zappa in gruppo ???? -

Ultime Notizie dalla rete : Keita Baldé Keita a Cagliari da vincitore: 'La medaglia è anche un po' rossoblù' Keita Baldè si gode ancora gli strascichi della vittoria in Coppa d'Africa ottenuta dal Senegal dopo aver battuto in finale l' Egitto ai rigori. Intervistato sui canali social del Cagliari Calcio, l'...

Keita: "Vincere Coppa d'Africa emozione unica. Tengo al Cagliari" Le dichiarazioni dell'attaccante senegalese L'attaccante del Cagliari e della nazionale senegalese, fresca vincitrice della Coppa d'Africa, Keita Baldè ha così parlato ai microfoni della società ...

Le probabili formazioni di Cagliari-Torino: in attacco ancora Keita Balda con Joao Pedro TUTTO mercato WEB Baldè si gode ancora gli strascichi della vittoria in Coppa d'Africa ottenuta dal Senegal dopo aver battuto in finale l' Egitto ai rigori. Intervistato sui canali social del Cagliari Calcio, l'...Le dichiarazioni dell'attaccante senegalese L'attaccante del Cagliari e della nazionale senegalese, fresca vincitrice della Coppa d'Africa,Baldè ha così parlato ai microfoni della società ...