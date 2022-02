Grande Fratello Vip 6, giorno 151: commenti al live (Di venerdì 11 febbraio 2022) giorno 151 In questo post potrete commentare il live della sesta edizione del Grande Fratello Vip! Vi ricordiamo che la diretta è disponibile sul sito ufficiale del reality show e su Mediaset Extra (canale 55 del digitale terrestre). A voi i commenti! L'articolo proviene da Isa e Chia. Leggi su isaechia (Di venerdì 11 febbraio 2022)151 In questo post potrete commentare ildella sesta edizione delVip! Vi ricordiamo che la diretta è disponibile sul sito ufficiale del reality show e su Mediaset Extra (canale 55 del digitale terrestre). A voi i! L'articolo proviene da Isa e Chia.

Advertising

trash_italiano : Quanto ci pentiremo di non aver chiesto aiuto alle Bimbe di Giulia De Lellis e ai brasiliani che guardano il Grande Fratello. #Sanremo2022 - Paolo95499263 : Se scrivi che un criminale va giustiziato,Facebook,ti sospende,perché non rispetti i suoi standard,(Che significa p… - 4vib3zz : RT @drinkthiscola: GRANDE FRATELLO FORSE CI SVEGLIAMO È ANCHE ORARIO - RorysClariowho : In 20 anni di grande fratello mai vista una persona così meschina! #gfvip #jerù #jessvip - emmucoistola : La grande svolta...sono spaventata? Abbastanza, però sono contenta... forse anche troppo contenta. Oggi una svolta… -