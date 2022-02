GF Vip | Alex Belli spiazza Delia con un aereo | ma i coinquilini lo deridono

Leggi su tutto.tv

(Di venerdì 11 febbraio 2022)ha deciso di dare il via ad un ennesimo colpo di scena nella casa del Grande Fratello Vip. In queste ore, infatti, sulla casa più spiata d’Italia è volato unrivolto aDuran col quale l’attore le ha voluto esternare tutti i suoi sentimenti. Questo gesto così plateale, però, ha generato un po’ di ilarità tra i concorrenti. Non sono mancate prese in giro e risatine. Ad ogni modo, scopriamo anche come ha reagito. I commenti dei concorrenti all’dial GF Vip Mattinata di aerei nella casa del GF Vip, dopo quello che i fan hanno mandato a Miriana Trevisan, anchene ha ricevuto uno. Nel suo caso il mittente è stato, chiaramente, il suo compagno. ...