Firenze | al Teatro Verdi «La Divina Commedia opera musical»

(Di venerdì 11 febbraio 2022) Proiezioni immersive in 3D inondano il pubblico e lo portano nell'immensità sublime che solo il padre della lingua italiana ha saputo creare nelle tre cantiche; potenti effetti tecnologici di luci e proiezioni, ancor più evoluti e sorprendenti L'articolo proviene daPost.

Connessi all'Opera

Il torrente Suganella secondo i racconti di reduci neozelandesi fudi scontri, anche molto drammatici e ravvicinati, con i soldati tedeschi che coprivano la ritirata afino alla ...... Catania,Metropolitan 9 maggio, Catanzaro,Politeama 12 maggio, Bari,Team 15 maggio, Roma, Auditorium Parco della Musica, Sala Santa Cecilia 16 maggio,Verdi ...Siamo certi che andrà così anche con il resto del tour». In programma, prima del ritorno a Milano, il 25 e 26 febbraio prossimi, c’è Firenze (Teatro Verdi, 18-20 febbraio); e poi ci sono Roma (Teatro ...La Divina Commedia opera musical fa tappa a Firenze al Teatro Verdi (via Ghibellina 99) dal 18 al 20 febbraio. Proiezioni immersive in 3D inondano il pubblico e lo portano nell’immensità sublime che ...