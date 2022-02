Fiorentina, due giocatori offesi dai tifosi dell’Atalanta (Di venerdì 11 febbraio 2022) Dopo la sfida persa in casa contro la Fiorentina, alcuni tifosi dell’Atalanta avrebbero rivolto frasi ingiuriose verso Terracciano e Milenkovic La Fiorentina vince all’ultimo minuto sul campo dell’Atalanta e si regala la semifinale di Coppa Italia contro la Juventus. A far notizia, però, è un’altra spiacevole situazione. Alcuni tifosi della Dea avrebbero preso di mira Terracciano e Milenkovic al termine della partita con insulti e offese territoriali. A riportarlo La Nazione. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 11 febbraio 2022) Dopo la sfida persa in casa contro la, alcuniavrebbero rivolto frasi ingiuriose verso Terracciano e Milenkovic Lavince all’ultimo minuto sul campoe si regala la semifinale di Coppa Italia contro la Juventus. A far notizia, però, è un’altra spiacevole situazione. Alcunidella Dea avrebbero preso di mira Terracciano e Milenkovic al termine della partita con insulti e offese territoriali. A riportarlo La Nazione. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

OptaPaolo : 7 - Ivan Perisic è stato coinvolto in sette gol in 12 sfide contro il Milan in Serie A (due reti, cinque assist), c… - franco_sala : RT @gippu1: A Bergamo quest'anno la Fiorentina viaggia alla non trascurabile media di due rigori a partita #AtalantaFiorentina - Diego60422606 : @Playtoro1984 @p__antonio AHAHAHAHA, 33 gol in Serie A nel 2021 a 21 anni nelle Fiorentina, prime due partite ce le… - PinaCalla : RT @gianninastar14: Mi guardo per caso Atalanta-Fiorentina su Italia 1 e resto senza parole a sentire la cronaca dei due giornalisti infiam… - Stefanozoppi1 : @PaOlO_PaScAl @SerieA @acffiorentina @juventusfc @acmilan @Inter No speravano in atalanta o Napoli al posto della f… -