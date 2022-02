Curling | Joel Retornaz | “Se fai troppi errori la Svezia ti castiga Servono performance di grande livello”

(Di venerdì 11 febbraio 2022) L’Italia è stata sconfitta dallaper 9-5 nel match valido per il round robin del torneo dimaschile alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022. La nostra Nazionale ha tenuto testa ai Campioni del Mondo durante la prima parte dell’incontro, poi gli azzurri hanno commessoe il lorodi gioco si è sensibilmente abbassato. La corazzata scandinava guidata dal fuoriclasse Niklas Edin non ha fatto sconti e ha chiuso i conti con due end di anticipo., Amos Mosaner, Sebastiano Arman, Simone Gonin sono incappati nella seconda battuta d’arresto ai Giochi, visto che ieri si erano dovuti arrendere al cospetto della Gran Bretagna (Bruce Mouat e compagni sono Campioni d’Europa e vice campioni del mondo). L’Italia resta comunque in corsa ...

Se nel doppio misto l'Italia si è tolta la soddisfazione di vincere uno storico oro, nel ... Troppo forti Niklas Edin e compagni perRetornaz, Amos Mosaner, Sebastiano Arman e Simone ...... in grasseto le finali) ore 02:05 -: sessione 3 round robin uomini (Svizzera - ROC - Gran Bretagna - USA - Svezia - Italia - Danimarca - Cina) - Italia (Retornaz - Sebastiano Arman - ...L’Italia è stata sconfitta dalla Svezia per 9-5 nel match valido per il round robin del torneo di curling maschile alle Olimpiadi Invernali ... sconti e ha chiuso i conti con due end di anticipo. Joel ...Altra partita complicata per l’Italia del curling nel torneo a squadre maschile delle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022. Dopo la sconfitta per 7-5 contro la Gran Bretagna, gli azzurri Joel Retornaz, ...