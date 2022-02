(Di venerdì 11 febbraio 2022) Caltanissetta, 11 feb. (Adnkronos) - "Mi dispiace chemi attribuisca frasi da me mai pronunciate. Nell'ambito del mio dovere di verità di raccontaree vicende avvenute all'interno del Csm, mi sono riferito a tutte quelle vicende che hanno interessato i magistrati che a lui si sono relazionati". Con queste parole, Lucareplica a distanza ad Antonello, l'ex Presidente degli industriali, che oggi, in una intervista all'Adnkronos, ha annunciato la volontà di querelareper il contenuto del suo libro 'Lobby e logge', scritto con Alessandro Sallusti. "Tutto quanto da me raccontato è facilmente verificabile consultando i verbali di seduta della prima commissione del 2017 - dice - Non ho alcuna difficoltà acon ...

Advertising

TV7Benevento : Corruzione: Palamara a Montante, 'disponibile a chiarire pubblicamente fatti da me narrati -… - ParliamoDiNews : Corruzione: Montante, `querelerò Palamara, mai commesso reati con magistrati`/Adnkronos (2) – Libero Quotidiano… - ParliamoDiNews : Corruzione: Montante, `querelerò Palamara, mai commesso reati con magistrati`/Adnkronos (4) – Libero Quotidiano… - TV7Benevento : Corruzione: Montante, 'querelerò Palamara, mai commesso reati con magistrati'/Adnkronos (4) - - TV7Benevento : Corruzione: Montante, 'querelerò Palamara, mai commesso reati con magistrati'/Adnkronos (2) - -

Ultime Notizie dalla rete : Corruzione Palamara

... ma per associazione a delinquere finalizzata allae non per mafia. 'Io diversamente Amara? Ma se non l'ho mai conosciuto...' Sempre nel libro,e Sallusti, parlando di Montante, ..." Sempre nel libro,e Sallusti, parlando di Montante, lo definiscono "diversamente Amara". "Io non so perchélo scrive, non lo conosco Amara?". Ecco cosa scrive l'ex giudice nel libro scritto con Sallusti: "Tra Augusta e Caltanissetta corrono solo 130 km che portano dal mare al cuore della Sicilia. ...Con queste parole, Luca Palamara replica a distanza ad Antonello Montante, l'ex Presidente degli industriali, che oggi, in una intervista all'Adnkronos, ha annunciato la volontà di querelare Palamara ...Sempre nel libro, Palamara e Sallusti, parlando di Montante, lo definiscono "diversamente Amara". "Io non so perché Palamara lo scrive, non lo conosco Amara...". Ecco cosa scrive l'ex giudice nel ...