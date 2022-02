Coppa Italia | Vlahovic trascina la Juve in semifinale con la Fiorentina 2-1 al Sassuolo

Advertising

IsmaelBennacer : ?? Coppa Italia ?? AC Milan - SS Lazio ?? Stadio San Siro ? 21h00 #ForzaMilan ???? - Inter : ? | COPPA ITALIA L'Inter affronterà il Milan nella semifinale di Coppa Italia ?? - Bolanet : #LiveBolanet FT: AC Milan 4-0 Lazio (24' Leao, 42'45+1' Giroud, 79' Kessie) | Possessions: 49%-51% | Shots: 9-6 | F… - KALYAMPUDI1 : Juventus Vs Sassuolo Coppa Italia, Quarter-Final Final Score : 2-1 Juventus Scorers: Sassuolo Sco… - Footballorgin : Atalanta 2-3 Fiorentina | Milenkovic secures semifinal for Viola | Coppa Italia Frecciarossa 2021/22 -

Ultime Notizie dalla rete : Coppa Italia

Fallito l'attacco dell'con la prima punta, sparisce anche la seconda. Elena Curtoni (dietro a Brignone nella classifica didel superG) finisce decima con un ritardo di 83 centesimi. A ...Le noti dolente sono tutte in casa. Il superG aveva visto un dominio azzurro in questa stagione (sei vittorie su sette indel Mondo), ma le nostre portacolori non si sono mai trovate su ...La classifica di Coppa del Mondo di superG recita: prima Federica Brignone con 477 punti, seconda Elena Curtoni con 374, terza Sofia Goggia a 322. A due gare dal termine l’Italia è già certa di aver ...(ForzaRoma.info) Stupisce come hanno approcciato le romane in Coppa Italia contro le milanesi. E non è accettabile per una squadra che ha buoni calciatori come la Roma e il secondo allenatore più ...