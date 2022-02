Big Bug | la recensione | Il futuro colorato e inquietante secondo Jean-Pierre Jeunet è su Netflix

Leggi su movieplayer

(Di venerdì 11 febbraio 2022) Ladi Big Bug: il nuovo film di, in streaming sudall'11 febbraio, è un racconto di fantascienza distopica, ma virato nei toni del grottesco, in una sorta di coloratissima sitcom.ci ha abituato a continui viaggi nele nel passato. Nelladi Big Bug, il suo nuovo film, disponibile in streaming sudall'11 febbraio, vi parleremo di un viaggio nelci aveva portato nel passato con Una lunga domenica di passioni, e nelcon Alien - La clonazione. Anche Il favoloso mondo di Amelie, pur essendo ambientato nel presente, aveva una forte impronta retro. Big Bug ...