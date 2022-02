01 – 1 9 2021 mattinata

Leggi su udine20

(Di venerdì 11 febbraio 2022) Phenomenology and Digital Knowledge Fenomenologia e saperi digitali CHAIR Luca Taddio (Università di Udine) Institutional greetings by the authorities of the University of Udine Luca Taddio (Università di Udine) FENOMENOLOGIA E TRASFORMAZIONE DIGITALE Floriana Ferro (Università di Udine) RELAZIONI PERCETTIVE IN AMBIENTI DIGITALI Institutional greetings by Federico Vicario and the Director of the DIUM department (Università di Udine) Serena Cattaruzza and Tiziano Agostini (Università di Trieste) OMAGGIO A GIOVANNI B. VICARIO Il convegno internazionale organizzato dal prof. Luca Taddio e dalla dott.ssa Floriana Ferro del Dipartimento di Studi umanistici e del patrimonio culturale, prevede la partecipazione di esperti provenienti da vari atenei ...