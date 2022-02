Zapata, sarà un lungo stop: la suggestione è Diego Costa (Di giovedì 10 febbraio 2022) Che jella! La visita a Turku dal professor Orava, il dottor House che cura i tendini dei calciatori (è anche zoppo come il famoso medico della serie televisiva) ha detto che Zapata dovrà stare fermo 2-3 mesi. Gli esami clinici non sono finiti, il bomber nerazzurro è rientrato dalla Finlandia e le sue condizioni dovranno essere di nuovo valutate nei prossimi giorni, però ormai pare accertato che la lesione al tendine dell’adduttore è grave e il giocatore dovrà valutare se farsi operare o ricorrere a una terapia conservativa. Ma i tempi saranno lunghi. Anche per questo già da qualche giorno il tam tam del calciomercato svincolati punta su un nome soprattutto ed è anche un top player: Diego Costa. Che ha 33 anni ed è brasiliano naturalizzato spagnolo, non ha mai giocato in Serie A, ma ha vinto la Premier nel 2015 con Mourinho allenatore ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 10 febbraio 2022) Che jella! La visita a Turku dal professor Orava, il dottor House che cura i tendini dei calciatori (è anche zoppo come il famoso medico della serie televisiva) ha detto chedovrà stare fermo 2-3 mesi. Gli esami clinici non sono finiti, il bomber nerazzurro è rientrato dalla Finlandia e le sue condizioni dovranno essere di nuovo valutate nei prossimi giorni, però ormai pare accertato che la lesione al tendine dell’adduttore è grave e il giocatore dovrà valutare se farsi operare o ricorrere a una terapia conservativa. Ma i tempi saranno lunghi. Anche per questo già da qualche giorno il tam tam del calciomercato svincolati punta su un nome soprattutto ed è anche un top player:. Che ha 33 anni ed è brasiliano naturalizzato spagnolo, non ha mai giocato in Serie A, ma ha vinto la Premier nel 2015 con Mourinho allenatore ...

