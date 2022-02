Vlahovic e Mariasole Pollio, è finita per colpa della Juve? (Di giovedì 10 febbraio 2022) Lui è il nuovo acquisto della Juventus con un nome che già la dice lunga DV7, lei è una promettente influencer da un milione e mezzo di follower, youtuber, attrice, conduttrice napoletana. Insieme ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 10 febbraio 2022) Lui è il nuovo acquistontus con un nome che già la dice lunga DV7, lei è una promettente influencer da un milione e mezzo di follower, youtuber, attrice, conduttrice napoletana. Insieme ...

Advertising

SNascimbeni : RT @SCUtweet: Chi ?? Per #Vlahovic fine della love story con Mariasole Pollio: Dušan appena arrivato a Torino ha interrotto la relazione pe… - yoshi5477 : RT @SCUtweet: Chi ?? Per #Vlahovic fine della love story con Mariasole Pollio: Dušan appena arrivato a Torino ha interrotto la relazione pe… - ilariadituccio : RT @SCUtweet: Chi ?? Per #Vlahovic fine della love story con Mariasole Pollio: Dušan appena arrivato a Torino ha interrotto la relazione pe… - davideinno85 : RT @SCUtweet: Chi ?? Per #Vlahovic fine della love story con Mariasole Pollio: Dušan appena arrivato a Torino ha interrotto la relazione pe… - LucaMaritano : RT @SCUtweet: Chi ?? Per #Vlahovic fine della love story con Mariasole Pollio: Dušan appena arrivato a Torino ha interrotto la relazione pe… -