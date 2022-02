Vaccino covid e quarta dose, Aifa: "Sarà richiamo annuale" (Di giovedì 10 febbraio 2022) Dopo la dose booster di Vaccino anti covid ci Sarà una quarta dose? "Non Sarà una quarta dose, ma un richiamo che auspichiamo annuale" e "dovremo forse fraternizzare anche con quello". Lo ha detto il ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 10 febbraio 2022) Dopo labooster dianticiuna? "Nonuna, ma unche auspichiamo" e "dovremo forse fraternizzare anche con quello". Lo ha detto il ...

Advertising

borghi_claudio : @g_bertoncello Il long covid nei ragazzi non si sa nemmeno se esista o se il vaccino lo neutralizzi ?? In compenso e… - repubblica : Covid, Meloni: 'Non vaccino mia figlia perché non è una religione' - Adnkronos : Vaccino #covid e reazioni avverse, #Aifa: in un anno 118mila segnalazioni. - dottorossonero : RT @christian_fsi: 'I vaccini possono dare miocarditi, come il covid certamente. Ma il #vaccino è un farmaco perciò si valuta il beneficio… - JJ1897JJ : RT @Ardito98731919: Vaccino Covid, Rasi: molti effetti collaterali sono dovuti alla suggestione La scienzahhhhh -