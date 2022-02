Uomini e Donne anticipazioni 10 febbraio: tocca a Luca Salatino, la nuova conoscenza dopo la delusione (Di giovedì 10 febbraio 2022) Luca Salatino riveste il ruolo di tronista di Uomini e Donne da qualche settimana. Lo chef romano, però, non è alla sua prima partecipazione nel dating show. Infatti, Luca Salatino ha cominciato la sua avventura a Uomini e Donne come corteggiatore di Roberta Ilaria Giusti. Con la tronista è nato, subito, un grande feeling, ma, alla fine, la ragazza ha preferito non sceglierlo. Infatti, Roberta Ilaria Giusti è uscita dal programma televisivo con Samuele Carniani. Luca Salatino, però, ha ricevuto ugualmente una buona notizia: Maria De Filippi gli ha offerto il trono. Un’avventura da tronista, difficile fin dall’inizio, visto che Luca Salatino ha dovuto fronteggiare diverse ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 10 febbraio 2022)riveste il ruolo di tronista dida qualche settimana. Lo chef romano, però, non è alla sua prima partecipazione nel dating show. Infatti,ha cominciato la sua avventura acome corteggiatore di Roberta Ilaria Giusti. Con la tronista è nato, subito, un grande feeling, ma, alla fine, la ragazza ha preferito non sceglierlo. Infatti, Roberta Ilaria Giusti è uscita dal programma televisivo con Samuele Carniani., però, ha ricevuto ugualmente una buona notizia: Maria De Filippi gli ha offerto il trono. Un’avventura da tronista, difficile fin dall’inizio, visto cheha dovuto fronteggiare diverse ...

