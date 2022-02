Triangle Strategy, nuova demo e data di lancio (Di giovedì 10 febbraio 2022) Triangle Strategy, di cui abbiamo già recensito per voi la prima demo, ha finalmente una data di lancio, scopriamo insieme cosa è stato detto durante lo scorso Nintendo Direct! Un titolo molto atteso Triangle Strategy è sicuramente uno dei titoli che più mi ha incuriosita di questo Nintendo Direct. Durante la conferenza ci è stato mostrato il final trailer e ci è stata data finalmente una data di lancio.Inoltre, da dopo la fine della conferenza di ieri, è disponibile una demo che ci permette di giocare i primi tre capitoli e poi di trasferire i nostri dati di salvataggio quando acquisteremo il gioco completo.In più già dal trailer possiamo capire che la colonna sonora di questo titolo sarà ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 10 febbraio 2022), di cui abbiamo già recensito per voi la prima, ha finalmente unadi, scopriamo insieme cosa è stato detto durante lo scorso Nintendo Direct! Un titolo molto attesoè sicuramente uno dei titoli che più mi ha incuriosita di questo Nintendo Direct. Durante la conferenza ci è stato mostrato il final trailer e ci è statafinalmente unadi.Inoltre, da dopo la fine della conferenza di ieri, è disponibile unache ci permette di giocare i primi tre capitoli e poi di trasferire i nostri dati di salvataggio quando acquisteremo il gioco completo.In più già dal trailer possiamo capire che la colonna sonora di questo titolo sarà ...

