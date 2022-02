Sit-in per il clima, attivisti in sciopero della fame: “Chiediamo incontro col ministro Cingolani” (Di giovedì 10 febbraio 2022) L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di giovedì 10 febbraio 2022) L'articolo proviene da Inews24.it.

Advertising

MEcosocialista : RT @UltimaGenerazi1: ??TERZO GIORNI DI SCIOPERO DELLA FAME DAVANTI A MITE?? Le FFDO stanno sgomberando il sit in, dal #MiTE ancora nessuna… - PensareMigrante : RT @UltimaGenerazi1: ??TERZO GIORNI DI SCIOPERO DELLA FAME DAVANTI A MITE?? Le FFDO stanno sgomberando il sit in, dal #MiTE ancora nessuna… - robertadelight : RT @UltimaGenerazi1: ??TERZO GIORNI DI SCIOPERO DELLA FAME DAVANTI A MITE?? Le FFDO stanno sgomberando il sit in, dal #MiTE ancora nessuna… - micheledam : RT @UltimaGenerazi1: ??TERZO GIORNI DI SCIOPERO DELLA FAME DAVANTI A MITE?? Le FFDO stanno sgomberando il sit in, dal #MiTE ancora nessuna… - XrItaly : RT @UltimaGenerazi1: ??TERZO GIORNI DI SCIOPERO DELLA FAME DAVANTI A MITE?? Le FFDO stanno sgomberando il sit in, dal #MiTE ancora nessuna… -