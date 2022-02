Siri su iPhone ha spiato alcuni utenti contro la loro volontà | ecco cos’è successo

Advertising

CeotechI : RT @CeotechI: Apple, registrazioni di interazioni con Siri condivise per errore arriva la correzione #Apple #Bug #Funzionalità #Innovazion… - 83napolano : RT @CeotechI: Apple, registrazioni di interazioni con Siri condivise per errore arriva la correzione #Apple #Bug #Funzionalità #Innovazion… - CeotechI : Apple, registrazioni di interazioni con Siri condivise per errore arriva la correzione #Apple #Bug #Funzionalità… - C0d3r_ : Alcuni #iPhone hanno salvato le registrazioni di #Siri anche se disattivate dagli utenti -

Ultime Notizie dalla rete : Siri iPhone

Ottimo il prezzo di questi12 , e lo stesso si può dire di11 in bianco. - 10% 2020 ... con HD Noise Cancelling, Microfono per Phone - Call, Alexa Built - in, Google Assistant e, ...Tag: privacy , apple , ios ,, assistente virtualeUna delle principali funzionalità di iOS 15.4 che stiamo ancora aspettando è la possibilità di aggiungere la patente di guida o la carta d'identià all'interno dell'app Wallet su iPhone e Apple ...which enables things like hands-free Siri and quick pairing and switching between iOS and Mac devices. The latter feature becomes particularly handy if you use many Apple devices regularly, allowing ...