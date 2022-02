Prezzi dell’energia fuori controllo. Il bazooka di Draghi è a salve. Il premier annuncia un intervento di “ampia portata”. Ma la nuova tranche di aiuti è di soli 5-7 miliardi (Di giovedì 10 febbraio 2022) Il pressing di partiti, imprese, sindacati, consumatori è oramai quotidiano. L’aumento delle bollette di luce e gas sta strozzando famiglie e aziende. E non solo. Anche i Comuni fanno i conti, e sono allarmanti: l’Anci stima per le amministrazioni comunali un aggravio di almeno 550 milioni di euro che, senza interventi, costringerà a fare scelte sui servizi da tagliare ai cittadini. E per protesta molti Comuni oggi spegneranno le luci dei loro edifici più importanti. Aumento bollette, Draghi ha annunciato un intervento di ampia portata che potrebbe non bastare Dietro questo pressing il Governo non può più rimanere fermo e prova ad accelerare ma il rischio è sempre lo stesso con cui hanno dovuto fare i conti fino a oggi imprese e famiglie: che il nuovo intervento per calmierare i ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 10 febbraio 2022) Il pressing di partiti, imprese, sindacati, consumatori è oramai quotidiano. L’aumento delle bollette di luce e gas sta strozzando famiglie e aziende. E non solo. Anche i Comuni fanno i conti, e sono allarmanti: l’Anci stima per le amministrazioni comunali un aggravio di almeno 550 milioni di euro che, senza interventi, costringerà a fare scelte sui servizi da tagliare ai cittadini. E per protesta molti Comuni oggi spegneranno le luci dei loro edifici più importanti. Aumento bollette,hato undiche potrebbe non bastare Dietro questo pressing il Governo non può più rimanere fermo e prova ad accelerare ma il rischio è sempre lo stesso con cui hanno dovuto fare i conti fino a oggi imprese e famiglie: che il nuovoper calmierare i ...

