Pradè: «La vittoria di stasera dimostra che la differenza non la fa mai un calciatore, ma il gruppo» (Di giovedì 10 febbraio 2022) Il direttore sportivo della Fiorentina, Daniele Pradè, ha parlato al canale ufficiale del club viola. “La differenza non la fa mai un calciatore, ma la fa un gruppo: 55 persone che partono per una trasferta, partendo dai magazzinieri, dai fisioterapisti, dalla comunicazione, dai dirigenti. Per questo stasera sono particolarmente felice. Queste partite contro delle squadre così forti in trasferta che già si conoscono da tanti anni… Senza dimenticare che per noi questo è il settimo mese, senza contare i due anni anomali precedenti. Dobbiamo fare ancora tanta esperienza, ma vincere una partita così, rimanendo in 10, al 92? hai ancora voglia di andare avanti: è una gioia grande”. Una vittoria meritata. “I primi 25 minuti sono stati di altissimo livello, ma dobbiamo essere più killer perché ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 10 febbraio 2022) Il direttore sportivo della Fiorentina, Daniele, ha parlato al canale ufficiale del club viola. “Lanon la fa mai un, ma la fa un: 55 persone che partono per una trasferta, partendo dai magazzinieri, dai fisioterapisti, dalla comunicazione, dai dirigenti. Per questosono particolarmente felice. Queste partite contro delle squadre così forti in trasferta che già si conoscono da tanti anni… Senza dimenticare che per noi questo è il settimo mese, senza contare i due anni anomali precedenti. Dobbiamo fare ancora tanta esperienza, ma vincere una partita così, rimanendo in 10, al 92? hai ancora voglia di andare avanti: è una gioia grande”. Unameritata. “I primi 25 minuti sono stati di altissimo livello, ma dobbiamo essere più killer perché ...

Advertising

napolista : Pradè: «La vittoria di stasera dimostra che la differenza non la fa mai un calciatore, ma il gruppo» Ai canali uff… - PaulBarty63 : @PietroLazze Secondo me ha detto bene Pradé. Ci sono molte partite in cui la vittoria o sconfitta è una linea sotti… -

Ultime Notizie dalla rete : Pradè vittoria AAA Eco - cittadini cercansi a Torino per il progetto 'QUARTIER CIRCOLARE " Giovani protagonisti del cambiamento' Una zona quella di Borgo Vittoria, Lucento e Madonna di Campagna scelta non a caso dal progetto per promuovere la crescita dei futuri ecoattivisti perché, come racconta la coordinatrice di progetto ...

Vlahovic alla Juventus, l'amara vittoria di Commisso La risposta è semplice: per Commisso è stata quasi una vittoria, accertata la volontà di Vlahovic e del suo entourage di andare alla Juve, subito o a zero dopo la scadenza del contratto nel 2023. 75 ...

Una zona quella di Borgo, Lucento e Madonna di Campagna scelta non a caso dal progetto per promuovere la crescita dei futuri ecoattivisti perché, come racconta la coordinatrice di progetto ...La risposta è semplice: per Commisso è stata quasi una, accertata la volontà di Vlahovic e del suo entourage di andare alla Juve, subito o a zero dopo la scadenza del contratto nel 2023. 75 ...