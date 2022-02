Pechino 2022 | Sci | Sofia Goggia non parteciperà al SuperG | punta su discesa libera

(Di giovedì 10 febbraio 2022), 10 feb. (Adnkronos) -non prenderà parte al SuperiG femminile dei Giochi diin programma domani a Yanging. Lo ha confermato la Fisi. Il quartetto italiano in gara sarà composto da Brignone, Bassino, Curtoni e Marsaglia. Laad essere in gara nelladel 15 febbraio.

Advertising

ilpost : L’Italia ha vinto il suo primo oro olimpico nel curling - Eurosport_IT : Attenzione ai sogni che fate, potrebbero avverarsi. O addirittura sorprendervi ?? A 14 anni, Stefania Constantini… - Eurosport_IT : ?????? CONSTANTINI-MOSANER CAMPIONI OLIMPICI!!!! ?????? Il sogno è realtà, Stefania Constantini e Amos Mosaner d'oro!!!!… - ColucciLc : RT @Gazzetta_it: Il trionfo di Chen, Grassl settimo, felice e da record #Pattinaggio figura #Beijing2022 #olympics - AlessandroAima1 : RT @sportface2016: #Pechino2022, scandalo doping nel #pattinaggioartistico: la 15enne russa Kamila #Vasileva positiva alla trimetazidina #… -

Ultime Notizie dalla rete : Pechino 2022

Si è difeso con un settimo posto dopo la discesa libera l'unico azzurro in gara nella combinata alpina dei Giochi olimpici invernali di. Christof Innerhofer è settimo dopo la discesa con un ritardo di 1"07 dal norvegese Aleksander Aamodt Kilde. Secondo parziale a soli due centesimi è il canadese James Crawford che precede ...La sensazione è quindi che l' impasse possa richiedere ancora diverso tempo. Intanto Kamila Valieva , in questo momento al centro di una vera e propria bufera mediatica, sta svolgendo con regolarità i ...AGI - Sofia Goggia non parteciperà alla gara di supergigante dei Giochi olimpici invernali di Pechino in programma domani sulle nevi di Yanqing. A darne comunicazione la Federsci. Una notizia quella ...Pechino, 10 feb. (Adnkronos) - Sofia Goggia non prenderà parte al SuperiG femminile dei Giochi di Pechino 2022 in programma domani a Yanging. Lo ha ...