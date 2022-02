Olimpiadi | Italia a medaglia in 7 sport diversi | è record! E si può ancora migliorare…

(Di giovedì 10 febbraio 2022) L’ha conquistato otto medaglie nei primi sei giorni di gare alleInvernali di Pechini 2022. A luccicare più di tutte sono gli ori di Arianna Fontana (500 metri, short track), Amos Mosaner e Stefania Constantini (doppio misto di curling). La fuoriclasse valtellinese ha firmato il big dopo il sigillo di PyeongChang 2018 ed è diventata l’na piùta della storia ai Giochi (ha eguagliato il primato di Stefania Belmondo), il trentino e la veneta si sono invece inventati una magia sublime e hanno portato in trionfo questoper la prima volta. Non siamoarrivati al giro di boa della rassegna a cinque cerchi (si chiuderà domenica 20 febbraio), ma l’ha già realizzato un record: il Bel Paese ha conquistato medaglie in sette ...

Advertising

ilpost : L’Italia ha vinto il suo primo oro olimpico nel curling - Eurosport_IT : ?????? CONSTANTINI-MOSANER CAMPIONI OLIMPICI!!!! ?????? Il sogno è realtà, Stefania Constantini e Amos Mosaner d'oro!!!!… - SkyTG24 : Arriva dal #Curling la seconda medaglia d'oro dell'Italia ai Giochi olimpici di Pechino - DigitalkPR : Non sono solo 'scopette'. Il curling regala l'oro all'Italia A Pechino trionfa la coppia azzurra Constantini-Mosane… - italiaconvoirai : Alle Olimpiadi invernali di Pechino 2022 sono andati tantissimi atleti azzurri, conquistando già le prime medaglie.… -

Ultime Notizie dalla rete : Olimpiadi Italia

Sky Tg24

E' il 2006, il Piemonte è in dae il deputato di ForzaRaffaele Costa ha la brillante idea di esporre i gioielli in una mostra per impreziosire l'evento, briga in tutti i modi per ...... la prestazione dell'azzurra chiuderà la gara e quando taglierà il traguardo sapremo subito se e quale medaglia eventualmente sarà per l'. MEDAGLIEREPECHINO 2022/ Diretta, classifica ...(leggo.it) Riprende il programma dello short track in queste Olimpiadi Invernali di Pechino 2022. L’Italia è stata inserita nella prima delle due semifinali e sarà molto complicato continuare dal ...Ottava medaglia per l'Italia alle Olimpiadi invernali di Pechino: è il bronzo di Omar Visintin nello snowboardcross. L'oro è andato all'austriaco Haemmerle, argento per il canadese Grondin. Quella di ...